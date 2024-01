Um depósito de petróleo queimava nesta sexta-feira (19) na região russa de Briansk, fronteiriça com a Ucrânia, após um bombardeio com um drone reivindicado por Kiev, informou o governador local, Alexander Bogomaz.

Este incêndio ocorreu um dia após a Ucrânia revindicar o bombardeio de outro depósito de petróleo na região de São Petersburgo, no noroeste do país, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.

Uma fonte da Inteligência militar ucraniana confirmou à AFP que a imprensa local denunciou a responsabilidade de Kiev no bombardeio desta sexta-feira.

O governador de Briansk informou que um drone ucraniano foi "neutralizado", mas ao ser interceptado "deixou cair munições" que atingiram um depósito de petróleo em Klintsi, localidade de cerca de 60.000 habitantes a 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Bogomaz informou que não há vítimas e que 13 caminhões de bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas.

O Ministério da Defesa russo indicou que o drone foi "destruído", e que "frustrou" um ataque ucraniano.

Um operador ferroviário local russo informou que um trem, equipado para combater incêndios com 120 toneladas de água e espuma extintora, chegou a Klintsi.

bur/alf/ref/an/avl/jc/aa