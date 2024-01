O britânico James Allison, diretor técnico da equipe Mercedes de Fórmula 1, assinou "uma extensão de contrato de longo prazo", anunciou nesta quinta-feira (18) a equipe alemã.

"A F1 me trouxe muitos bons momentos, mas nada melhor do que responder positivamente ao pedido de Toto [Wolff] para me juntar à Mercedes em 2017. É um grande privilégio continuar essa aventura", disse o engenheiro de 55 anos.

James Allison se transferiu para a Mercedes em 2017 para se tornar diretor técnico depois de ter passado algum tempo, entre outras equipes, na Ferrari (2000-2004 e 2013-2016) e na Renault (2005-2013). Ele tem em seu currículo quatro títulos mundiais de construtores (2017 a 2020) com a equipe sediada em Brackley (Reino Unido).

Depois de sair em abril de 2021 para ingressar no projeto INEOS Brittania, uma equipe de vela, patrocinadora da Mercedes, na Copa América da Grã-Bretanha, Allison retornou como diretor técnico da equipe alemã em abril de 2023 após um início de temporada difícil para as 'Flechas de Prata'.

"Estou muito animado por James ter assumido um compromisso de longo prazo com a equipe. Ele é o líder técnico mais impressionante em nossa esporte. Sua mentalidade de gladiador, seu conhecimento, sua experiência e sua determinação fazem dele um líder incomparável", comemorou Toto Wolff.

O dirigente austríaco, acionista e diretor da equipe Mercedes, havia anunciado na segunda-feira a assinatura de um contrato de três anos para prolongar o seu mandato à frente da equipe, que comanda desde 2013.

Sob sua direção, a escuderia alemã venceu o Mundial de Construtores oito vezes consecutivas, entre 2014 e 2021. A Mercedes terminou a temporada de 2023 atrás da Red Bull, e seu piloto de maior destaque, Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, terminou em terceiro lugar no Mundial de Pilotos.

