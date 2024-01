O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, assinou nesta quinta-feira (18) a transferência do controle das terras do Ártico ricas em recursos ao governo do território Nunavut, de maioria inuíte, uma decisão anunciada como a maior transferência territorial da história do Canadá.

Com mais de 2 milhões de metros quadrados, Nunavut é quase três vezes maior do que o estado americano do Texas e acredita-se que abrigue algumas das jazidas mais ricas do país, entre elas de ouro, diamantes e minerais raros, bem como de petróleo e gás.

Devido ao aquecimento global, o território ártico está cada vez mais acessível à mineração e ao transporte marítimo. Em Iqaluit, sua capital, Trudeau assinou um acordo de transferência com o premier de Nunavut, P.J. Akeeagok.

A medida confere ao governo territorial de Nunavut a responsabilidade por suas terras e recursos e o direito de cobrar royalties, que, de outra forma, iriam para o governo federal.

"Os inuítes caçaram, pescaram e viveram nestas terras durante gerações. Hoje, tem início um novo capítulo na história de Nunavut, um capítulo transformador", disse Trudeau na cerimônia de assinatura. "Com esse controle maior, o governo e o povo de Nunavut poderão ter mais voz e prosperidade."

O acordo foi fechado após décadas de negociações entre Nunavut e o governo federal, e será totalmente implementado nos próximos três anos. "É a nossa terra, os nossos recursos, agora nas mãos do nosso povo", exaltou Akeeagok.

Na década de 1960, Ottawa começou a transferir gradualmente para seus territórios do Ártico as responsabilidades em questões de saúde, educação, serviços sociais e outras áreas. Criado em 1999, Nunavut é o último dos três territórios árticos do Canadá a assumir o controle total de suas terras.

