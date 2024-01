Os atores Pedro Pascal e Kristen Stewart, assim como os aclamados diretores Richard Linklater e Steven Soderbergh, estão na lista de estrelas que estão nas montanhas de Utah nesta quinta-feira (18) para o início da 40ª edição do Festival de Cinema de Sundance.

Celebrado nos estados montanhosos, no noroeste dos Estados Unidos, com temperaturas abaixo de zero e uma altitude de 2.150 metros, o festival co-fundado por Robert Redford será o palco de estreia para os filmes independentes mais esperados do ano.

A seleção da América Latina incluirá produções do México, Peru e Brasil, todas centradas em dinâmicas sociais e questões de gênero.

O festival também apresentará dezenas de novos documentários abordando tópicos como Inteligência Artificial (IA), o futuro da democracia americana ou o panorama da comunidade LGBTQIA+.

- Obras independentes -

Enquanto filmes como o documentário de Lionel Richie, "A Noite que Mudou o Pop", e a comédia dramática de Laura Linney, "Suncoast", já garantiram suas estreias com estúdios como Netflix e Disney, outros esperam encontrar canais de distribuição no festival - um espaço crucial para chegar à Hollywood e além.

"Espero que consigamos distribuição com alguém que permita uma exibição no cinema antes de ir para o streaming", disse June Squibb, a atriz de 93 anos de "Thelma", uma comédia de ação que impactou antes mesmo de sua estreia na primeira noite do festival, anunciada como um "Missão: Impossível" da terceira idade.

Outra estreia da noite de quinta-feira é "Freaky Tales", do chileno-americano Pedro Pascal, que narra uma série de histórias interconectadas situadas em Okland e ocorridas no mesmo dia, em 1987, envolvendo adolescentes punks, nazistas "skinhead", uma estrela da liga nacional de basquete e uma batalha de rap.

A estrela de "Crepúsculo", Kristen Stewart, chega com dois filmes que se destacam entre os 85 lançamentos mundiais de Sundance. "Serão dois dos filmes mais comentados do Festival", previu o diretor de programação, Kim Yutani.

"Love Lies Bleeding" retrata um romance violento e criminoso entre a gerente de uma academia e uma fisiculturista bissexual.

Enquanto "Love Me", no qual Stewart contracena com Steven Yeun (da série "Treta"), foi apresentado misteriosamente como um relacionamento virtual entre "uma boia e um satélite" em um mundo pós-humano.

Entre outros destaques do festival de cinema independente, "A Real Pain" foi dirigido e interpretado por Jesse Eisenberg que, ao lado de Kieran Culkin, da série "Succession", conta a história de primos incompatíveis que visitam a terra natal de sua avó polonesa.

Em "The Outrun", outra obra esperada, Saoirse Ronan vive uma alcoólatra que retorna de Londres para as Ilhas Órcadas, na Escócia, uma região pouco habitada, como parte de sua recuperação.

Os queridinhos do Sundance, Soderbergh e Linklater, retornam a Park City com seus projetos mais recentes.

Soderbergh traz "Presence", um drama arrepiante ambientado nos subúrbios, estrelado por Lucy Liu. Já Linklater oferece a série documental "God Save Texas", sobre sua cidade natal.

- América Latina -

Entre as produções latino-americanas, destacam-se filmes do Peru, México e Brasil.

"Malu", a estreia do brasileiro Pedro Freire, aborda a relação mãe e filha através das idas e vindas de uma atriz desempregada que mora com sua mãe em uma favela do Rio de Janeiro.

"Sujo", das mexicanas Astrid Rondero e Fernanda Valadez, foca na vida de órfão, vítima da violência que assola o interior do país, e como isso define sua vida.

A diretora peruana-suíça Klaudia Reynicke-Candeloro exibe "Reinas", ambientado no caos social e político do Peru em 1992, no qual duas irmãs, ao lado da mãe, buscam uma maneira de escapar para os Estados Unidos.

No drama "In the Summers", dirigido pela colombiana-americana Alessandra Lacorazza, René "Residente" Pérez Joglar tem sua estreia no cinema como o pai de duas jovens latinas que lutam entre a ilusão e a realidade de uma vida de vício.

No gênero documentário, a mexicana Carla Gutiérrez traz "Frida", uma nova perspectiva sobre a vida da aclamada pintora, inspirada em seu diário pessoal.

Sundance oferece, neste ano, vários olhares sobre a IA - um tópico que gera discussão na indústria. O medo de que a IA pudesse substituir roteiristas e atores foi uma parte importante das greves que paralisaram Hollywood no ano passado.

"Love Machina" examina o impacto positivo da tecnologia, enquanto "Eternal You" oferece uma visão mais complexa, enfatizando o universo de possibilidades que a IA traz para o setor de startups.

Em pleno ano de eleições nos EUA, o documentário "War Game" pode fisgar a audiência que verá como chefes de espionagem, funcionários de defesa e políticos americanos lidam com um golpe político após a disputa das eleições presidenciais.

O Festival de Sundance começa na quinta-feira e termina em 28 de janeiro.

