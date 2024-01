O português André Villas-Boas, ex-técnico do Chelsea e do Olympique de Marselha entre outros, lançou nesta quarta-feira (17) a sua candidatura à presidência do Porto, clube que também comandou e no qual venceu a Liga Europa em 2011, e terá como adversário Jorge Nuno Pinto da Costa, no cargo desde 1982.

"Sou candidato à presidência do Porto", anunciou Villas-Boas, de 46 anos. As eleições serão realizadas em abril.

O grande clube do norte de Portugal é presidido desde abril de 1982 por Pinto da Costa, de 86 anos, o grande arquiteto da hegemonia do clube nestas décadas diante de seus grandes rivais, Benfica e Sporting.

Ex-assistente de José Mourinho, Villas-Boas dirigiu o time de sua cidade natal por apenas uma temporada, a de 2010-2011, que terminou com uma tríplice coroa Campeonato Português-Copa de Portugal-Liga Europa.

'AVB' foi trabalhar na Premier League, onde comandou Chelsea e Tottenham, antes de se tornar campeão russo pelo Zenit de São Petersburgo. Depois veio uma passagem pelo futebol chinês, no Shanghai SIPG, e depois no Olympique de Marselha.

A sua ambição de se tornar presidente do Porto, algo que havia manifestado publicamente, provocou uma movimentação no clube e entre os 'ultras', fiéis a Pinto da Costa.

Em novembro Villas-Boas denunciou "atos de intimidação, vandalismo e violência" contra um dos seus colaboradores e na sua residência no Porto.

Depois de ter passado vários anos sob ameaça de sanções da Uefa por não respeitar as regras do fair-play financeiro, o Porto continua a ter problemas para regularizar as contas, com perdas de 40,7 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões pela cotação atual) na temporada 2022-2023.

