O auxiliar técnico do Golden State Warriors, o sérvio Dejan Milojevic, morreu aos 46 anos depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jantar da franquia em Salt Lake City, informou a equipe nesta quarta-feira (17).

Os Warriors disseram que "apesar dos esforços para salvar sua vida", ele morreu na manhã desta quarta, após desmaiar na noite de terça no jantar privado em Utah, onde os Warriors deveriam jogar contra o Utah Jazz na noite desta quarta.

"Estamos absolutamente arrasados com a morte repentina de Dejan", disse o técnico do Warriors, Steve Kerr. "Este é um golpe chocante e trágico para todos os associados aos Warriors e um momento difícil para sua família, amigos e todos nós que tivemos o incrível prazer de trabalhar com ele".

O comissário da NBA, Adam Silver, disse que Milojevic era "um querido colega e querido amigo para muitos na comunidade mundial do basquete".

"Além de vencer o Campeonato da NBA de 2022 em sua primeira temporada com os Warriors e ser mentor de alguns dos melhores jogadores do mundo, Dejan teve uma condecorada carreira de jogador internacional e foi um treinador de renome em sua Sérvia natal", destacou Silver.

Milojevic também foi assistente técnico da seleção sérvia e trabalhou durante seu ciclo na Europa com várias futuras estrelas da NBA, incluindo seu compatriota Nikola Jokic, duas vezes jogador mais valioso da liga e que levou o Denver Nuggets ao título no ano passado.

O jogo dos Warriors contra o Utah Jazz foi adiado para uma data ainda a ser divulgada.

