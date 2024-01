O Brentford anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do lateral espanhol Sergio Reguilón, do Tottenham, por empréstimo até junho.

Reguilón vai preencher assim a lacuna deixada por Rico Henry, que vai ficar afastado até o final da temporada devido a uma lesão grave no joelho.

Nesta temporada, Reguilón (27 anos) começou no Manchester United, mas voltou este mês ao Tottenham, que optou por emprestá-lo novamente.

"Ele é uma boa contratação para nós. Já conversamos há algum tempo sobre como precisamos de um bom lateral-esquerdo e conseguimos um muito bom", comemorou o técnico do Brentford, Thomas Frank.

"Sergio é perfeito para nós", disse ele. "Ele tem experiência para complementar o restante do elenco e uma boa atitude. Precisamos dele e ele também precisa mostrar o quão bom jogador é. Tenho certeza de que é um bom acordo para as duas partes", avaliou.

Reguilón foi revelado no Real Madrid e jogou por empréstimo no Sevilla, antes de assinar com o Tottenham, que o emprestou sucessivamente ao Atlético de Madrid, ao Manchester United e agora ao Brentford.

smg/dr/pm/aam/am