A Namíbia surpreendeu na Copa Africana de Nações (CAN) ao derrotar a Tunísia por 1 a 0 nesta terça-feira (16), em Korhogo, na Costa do Marfim.

Deon Hotto fez o único gol da partida no fim do tempo regulamentar (88') para dar a primeira vitória da seleção namibiana na história da CAN, em sua quarta participação.

A Tunísia, que está disputando o torneio continental pela 21ª vez, mostrou um desempenho abaixo do esperado e acabou sendo dominada pela Namíbia, que impôs um ritmo mais intenso e se adaptou melhor ao forte calor (36 graus).

O outro jogo do Grupo E será também nesta terça-feira, entre Mali e África do Sul.

Mais cedo, pelo Grupo D, Burkina Faso bateu a Mauritânia por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Bertrand Traoré nos acréscimos (90'+6), em duelo disputado em Bouaké.

Com a vitória, Burkina Faso lidera a chave à frente de Argélia e Angola, que empataram em 1 a 1 na segunda-feira.

bm/cpb/pm/ol/cb/aam