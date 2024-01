Nova York amanheceu nesta terça-feira (16) coberta por uma fina camada de neve que colocou fim a quase dois anos sem a principal característica postal de inverno do Central Park.

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS na sigla em inglês) para o estado e a cidade de Nova York anunciou na rede social X (antigo Twitter) que a "longa série" de 701 dias sem uma "polegada (2,5 cm) de neve no Central Park" havia encerrado.

Às 07H00 locais (09H00 em Brasília), havia pelo menos 3,5 cm de neve acumulada no imenso pulmão verde de Manhattan, que serve de referência para medir a queda de neve na megalópole de 8,5 milhões de habitantes.

Outros condados de Nova York, como o Brooklyn, também amanheceram cobertos pela tão esperada manta branca, como acontecia nos invernos rigorosos antes que a mudança climática começasse a alterar as estações.

Após o final de semana prolongado, a queda de neve nesta terça-feira provocou algumas perturbações no trânsito e o fechamento de escolas no norte do estado, no condado residencial de Westminster.

No Natal de 2022, "a tempestade do século" e mais de um metro de neve no norte e oeste do imenso estado de Nova York, deixaram dezenas de mortos, sobretudo na cidade de Buffalo, na fronteira com o Canadá.

