A União Europeia (UE) não deve temer um possível regresso de Donald Trump à Casa Branca e deve aproveitar a oportunidade para se fortalecer, afirmou nesta terça-feira (16) o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, cujo país exerce a presidência semestral do bloco.

"Não devemos temer esta possibilidade. Devemos aproveitá-la, colocando a Europa em uma posição mais sólida, mais forte, mais soberana e mais resiliente", disse De Croo na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

O ex-presidente obteve uma vitória arrasadora nas primárias do Partido Republicano em Iowa, na segunda-feira (15), o que consolidou seu "status" de favorito para conquistar a indicação como candidato da legenda na eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos.

O regresso de Trump à Casa Branca levanta preocupações de que os Estados Unidos reduzam ou deixem de financiar a Ucrânia em sua guerra contra a invasão russa que começa em 2022. Também há temores de que o político republicano mine a liderança dos EUA na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma aliança militar fundamental para o bloco europeu.

Seja qual for o resultado, "é muito importante que as potências democráticas ocidentais, como UE e Estados Unidos, continuem trabalhando estreitamente", disse Vladis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco.

"Esta é a melhor maneira de enfrentar os desafios colocados pelos regimes autoritários e pelo contexto geopolítico atual", afirmou Dombrovskis, nesta terça, ao final de uma reunião de ministros das Finanças da UE.

Ele acrescentou, porém, que "é claro que a UE deve fortalecer sua própria resiliência econômica, sua segurança econômica e suas capacidades de defesa".

