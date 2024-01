Os Estados Unidos expressaram "decepção" na segunda-feira (15) com o fato de Nauru, um pequeno país insular no Pacífico Sul, mudar seu reconhecimento diplomático de Taiwan para a China.

"Embora a ação do governo de Nauru, em 15 de janeiro, de romper seus laços diplomáticos com Taiwan seja uma decisão soberana, não deixa de ser decepcionante", disse o Departamento de Estado americano.

Em uma medida que reforça as ambições de Pequim na região, o governo de Nauru disse na segunda-feira que não reconhecerá mais Taiwan "como um país à parte", mas como "uma parte inalienável do território da China".

Com uma população de cerca de 12.500 pessoas, Nauru é o último país do Pacífico a virar as costas à sua longa relação com esta ilha autônoma e democrática.

A China considera Taiwan parte de seu território e insiste em sua intenção de recuperar seu controle, à força, se necessário.

