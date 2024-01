A seleção brasileira recebeu nesta segunda-feira (14) o prêmio Fifa Fair Play pelo seu gesto contra o racismo, com o troféu sendo entregue ao ex-lateral-direito Cafu durante a cerimônia de gala 'The Best', realizada em Londres.

"Não há lugar para injustiça no mundo e o futebol pode nos levar à igualdade na sociedade. O futebol é uma das melhores ferramentas do mundo para a inclusão social. Vamos usar esta ferramenta para educar as pessoas para viverem num mundo de igualdade", declarou Cafu, acompanhado por outros ex-jogadores brasileiros como Roberto Carlos e Ronaldo 'Fenômeno'.

Em um amistoso contra a seleção de Guiné, em junho de 2023, a seleção brasileira trocou a tradicional camisa amarela pela preta em solidariedade ao atacante Vinícius Junior, que foi vítima de insultos racistas em jogos do Real Madrid.

De acordo com a Fifa, o Prêmio Fair Play "é concedido a um jogador, técnico, equipe, árbitro de partida, torcedor individual ou grupo de torcedores em reconhecimento ao seu comportamento exemplar de fair play, seja dentro ou fora do campo".

O árbitro holandês Pol van Boekel e a equipe uruguaia sub-16 Montevideo City Torque também foram indicados ao prêmio.

- Ederson e Guilherme Madruga premiados -

Outros dois jogadores brasileiros também subiram ao palco para receber seus prêmios. Ederson, do Manchester City, eleito o melhor goleiro do ano, categoria em que competiu com o belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, e com o marroquino do Al Hilal, Yassine Bounou.

Ederson venceu a Premier League, a FA Cup, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Europa com os 'Citizens' na última temporada. Em dezembro passado, ele deu o toque final a um ano inesquecível ao conquistar o Mundial de Clubes após vencer a final contra o Fluminense.

E o prêmio Puskas de gol mais bonito foi para Guilherme Madruga, jogador do Botafogo-SP, por um golaço de bicicleta de fora da área.

"É um dia único para mim e com certeza vai ficar marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória", declarou o jogador.

- Marta homenageada -

E a brasileira Marta foi homenageada na cerimônia da Fifa. A partir de agora ela vai dar nome a um novo prêmio, que será entregue à autora do gol mais bonito do mundo no futebol feminino.

Eleita seis vezes a melhor do mundo ao longo da carreira, a veterana de 37 anos se emocionou em seu discurso. "Isso aqui é muito mais especial. Difícil até de encontrar palavras. Mas eu quero que, assim como estou enxergando nesta homenagem, quero que todas as mulheres possam também enxergar um futuro promissor. Onde não seja direcionado somente ao futebol, mas a qualquer atividade".

A jogadora disse ainda que pretende disputar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

