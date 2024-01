A entrada para o Museu do Louvre em Paris aumentou cerca de 30% nesta segunda-feira, de 17 para 22 euros (entre 90 e 117 reais na cotação atual) devido à inflação e alta da conta de energia.

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, não aumentava seus preços há sete anos. O icônico espaço no coração de Paris recebeu cerca de 8,9 milhões de pessoas no ano passado.

O aumento não desestimulou dezenas de pessoas que faziam fila do lado de fora na manhã fria desta segunda-feira.

Depois de gastar mais de 5.000 dólares (cerca de 25 mil reais na cotação atual) em passagens aéreas da Austrália para ela e sua filha, Janelle Manders, de 59 anos, disse que cinco euros adicionais não mudariam seus planos

"Estaria disposta a pagar o dobro do preço", disse à AFP. "É uma oportunidade bastante rara para nós, e sei que é caro manter este tipo de instituição em funcionamento", acrescentou, dizendo que estava especialmente interessada em ver a Vênus de Milo.

Outros não estavam tão convencidos. "Me parece um pouco caro para um espaço cultural", disse Andrea, um turista italiano de 70 anos.

O Louvre disse que o aumento é necessário para cobrir os crescentes custos de energia: sua fatura aumentou 88% entre 2021 e 2022.

A medida servirá também para estender o horário de abertura.

O museu lembra que 40% dos visitantes atualmente não pagam: os menores de 18 anos de qualquer nacionalidade, pessoas de baixa renda e desempregados, pessoas com deficiência, professores e jornalistas.

Outros preços também estão subindo na capital francesa, que se prepara para sediar os Jogos Olímpicos em julho e agosto.

O preço da passagem de metrô quase duplicará durante os Jogos em julho e agosto.

A França sofreu uma inflação de 4,9% em 2021 e 5,2% em 2022, respectivamente.

