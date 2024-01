Centenas de milhares de pessoas na ilha francesa da Reunião se abrigaram em suas casas nesta segunda-feira (15), antes da chegada do devastador ciclone Belal que já deixou um morto nesse território do Oceano Índico.

O prefeito desse departamento ultramarino de 870.000 habitantes ativou o nível de alerta mais alto na manhã de hoje, devido ao "perigo iminente" representado pelo ciclone.

"Entramos no momento mais duro esta manhã. O olho do ciclone chegou à Reunião, procedente do norte da ilha", declarou o prefeito Jérôme Filippini, à rede BFMTV.

Filippini pediu à população que permaneça confinada, afirmando que o ciclone "implicaria riscos graves" durante todo o dia com ventos de cerca de 200 km/h.

Seus serviços anunciaram em um comunicado a morte de um sem-teto em Saint Gilles, no oeste da ilha. Segundo a Gendarmeria, seu corpo foi encontrado próximo ao quartel.

O último grande ciclone que atingiu essa ilha situada ao leste de Madagascar foi em 2014, mas as autoridades indicaram que o atual lembra o de 1989, apelidado de Firinga e que destruiu centenas de casas.

