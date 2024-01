Os ministros das Relações Exteriores de China e Egito exigiram, neste domingo (14), um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas em Gaza e pediram a criação de um "Estado Palestino", ao se completar 100 dias de conflito.

É necessário criar "um Estado palestino independente e soberano nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital", disse o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, em entrevista coletiva com seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, no Cairo.

