O italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo e semifinalista do Aberto da Austrália em 2022, foi declarado desfalque neste domingo (14) da atual edição do torneio devido a uma lesão no pé direito.

O italiano de 27 anos, que tem se lesionado muitas vezes e que caiu para o 125º lugar no ranking da ATP, ia enfrentar na primeira partida eliminatória o grego Stefanos Tsitsipas, 7º do mundo e finalista no ano passado, em Melbourne, que agora enfrentará o 'lucky loser' belga Zizou Bergs (130º).

"Desejamos a @MattBerrettini uma recuperação rápida depois de ter que se retirar do Aberto da Austrália devido a uma lesão no pé direito", disse o ATP Tour na rede social X, antigo Twitter.

Em outubro passado, o italiano encerrou a temporada de 2023 devido a outra lesão no tornozelo direito (ruptura de ligamento) ocorrida na segunda fase do Aberto dos Estados Unidos contra o francês Arthur Rinderknech.

Finalista de Wimbledon em 2021 e semifinalista do Aberto dos Estados Unidos (2019) e do Aberto da Austrália (2022), Berrettini já teve que desistir de Roland Garros no ano passado devido a uma lesão muscular abdominal.

