A Copa Africana de Nações começou neste sábado (13), na Costa do Marfim, com uma confortável vitória por 2 a 0 da seleção anfitriã, uma das candidatas ao título continental, diante da fraca Guiné-Bissau, num jogo disputado em Abidjan.

Um dos astros dos Elefantes, Seko Fofana, jogador do saudita Al-Nassr, abriu o placar logo aos 4 minutos com um chute de dentro da área, aproveitando um erro de um adversário e no segundo tempo Jean-Philippe Krasso encaminhou a vitória com uma finalização acrobática (58').

A vitória dos marfinenses poderia ter sido maior dada a diferença de nível das duas seleções, embora a falta de pontaria e a trave (em um disparo de Fofana aos 34 minutos) o tenham impedido.

A Guiné-Bissau, uma das cinco seleções participantes neste CAN que nunca conseguiu uma vitória no torneio continental africano, também teve algumas oportunidades que poderiam ter dado uma dose de suspense ao jogo, mas nem Mama Baldé (29') nem Franculino Dju (73') conseguiram superar o goleiro Yahia Fofana.

