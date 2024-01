O ministro de Minas e Energia da Colômbia, Andrés Camacho, iniciou, nesta sexta-feira (12), uma visita ao Reino Unido e outros países europeus com o objetivo de mostrar os projetos de seu país em energias renováveis e buscar acordos de cooperação nesse campo.

"Queremos mostrar o que estamos fazendo em matéria de transição ecológica justa e buscar oportunidades de cooperação e de investimento" em energias renováveis, afirmou Camacho em entrevista à AFP.

O ministro garante que a Colômbia está dando "passos firmes" rumo à "descarbonização da economia" e indicou que pretende conseguir "investimentos estrangeiros que permitam dar esses passos de forma mais segura".

"Já temos um desenvolvimento importante de várias tecnologias, por exemplo eólica, solar, hidrogênio", comentou, insistindo em que "a Colômbia vem dando passos para poder entrar nesse desenvolvimento tecnológico, mas também no uso dessas energias".

No norte do país sul-americano, o departamento de La Guajira apresenta ventos com velocidade média de 9 m/s (a 80 metros de altura), segundo um estudo da Associação de Energias Renováveis da Colômbia, o que oferece grandes possibilidades para a energia eólica.

Por sua vez, o Reino Unido inaugurou em 2022 o maior parque de energia eólica 'offshore' do mundo, o Hornsea 2, situado no Mar do Norte.

"Nós estamos buscando desenvolver a energia eólica 'offshore' e o Reino Unido é um país importante em seu desenvolvimento", disse o ministro.

Na segunda-feira, está prevista uma reunião com Graham Stuart, ministro para a Segurança Energética do Reino Unido, explicou Camacho, com o objetivo de "conhecer o que estão fazendo aqui, mostrar o que nós estamos fazendo e buscar oportunidades de cooperação".

Camacho ficará em Londres até a segunda-feira. Depois, viajará a Bruxelas, sede da União Europeia (UE), e concluirá seu giro se juntando à delegação colombiana no Fórum Econômico de Davos (Suíça), que termina em 19 de janeiro.

