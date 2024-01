Após uma paralisação de inverno de três semanas e meia, a Bundesliga retorna a partir desta sexta-feira (12) em uma rodada marcada por homenagens ao 'Kaiser' Franz Beckenbauer, falecido no último domingo.

Em cada um dos nove jogos da 17ª rodada será respeitado um minuto de silêncio antes do apito inicial em memória da lenda do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha. Além disso, os jogadores usarão uma braçadeira preta em sinal de luto.

A emoção será especialmente intensa na Allianz Arena de Munique, erguida no início dos anos 2000 com Beckenbauer como incentivador da construção.

Os 75 mil espectadores renderão a primeira homenagem ao ídolo do Bayern, antes de uma cerimônia prevista para o dia 19 de janeiro no estádio.

O time bávaro recebe o Hoffenheim na sexta-feira com o objetivo de manter a pressão sobre o Bayer Leverkusen, líder do campeonato com quatro pontos de vantagem (e um jogo a mais), que no sábado visita o Augsburg.

Terceiro colocado, o Stuttgart joga em casa no domingo contra o Borussia Mönchengladbach. Um dia antes, o RB Leipzig, quarto na tabela, recebe o Eintracht Frankfurt.

Já o Borussia Dortmund, que dos últimos 24 pontos possíveis somou apenas sete, visita o lanterna Darmstadt no sábado.

Quinto colocado, o Dortmund está 15 pontos atrás do líder e a seis da zona de classificação da Champions.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Bayern de Munique - Hoffenheim

- Sábado:

(11h30) Colônia - Heidenheim

Mainz - Wolfsburg

Freiburg - Union Berlin

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Augsburg - Bayer Leverkusen

(14h30) Darmstadt - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Bochum - Werder Bremen

(13h30) B. Mönchengladbach - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 42 16 13 3 0 46 12 34

2. Bayern de Munique 38 15 12 2 1 49 15 34

3. Stuttgart 34 16 11 1 4 37 19 18

4. RB Leipzig 33 16 10 3 3 38 17 21

5. Borussia Dortmund 27 16 7 6 3 30 25 5

6. Eintracht Frankfurt 24 16 6 6 4 26 20 6

7. Hoffenheim 24 16 7 3 6 32 30 2

8. Freiburg 24 16 7 3 6 21 26 -5

9. Heidenheim 20 16 6 2 8 25 32 -7

10. Wolfsburg 19 16 6 1 9 20 27 -7

11. Augsburg 18 16 4 6 6 24 31 -7

12. B. Mönchengladbach 17 16 4 5 7 31 35 -4

13. Werder Bremen 16 16 4 4 8 23 30 -7

14. Bochum 16 16 3 7 6 18 33 -15

15. Union Berlin 13 15 4 1 10 17 31 -14

16. Mainz 10 16 1 7 8 13 28 -15

17. Colônia 10 16 2 4 10 10 28 -18

18. Darmstadt 10 16 2 4 10 20 41 -21

