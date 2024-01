A inflação nos Estados Unidos fechou 2023 com uma recuperação em relação ao mês anterior e aumentou ainda mais do que o esperado em um ano, devido, em particular, aos preços de moradia, segundo o índice IPC divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Departamento do Trabalho.

O Índice de Preços ao Consumo (IPC), do Departamento do Trabalho, principal índice da inflação, subiu 3,4% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior e acima do número de novembro.

De novembro a dezembro, o IPC aumentou 0,3% na comparação mensal.

No entanto, a inflação subjacente – que exclui a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia – caiu para 3,9% no último mês do ano.

Embora os analistas não esperem que o Federal Reserve (Fed) baseie o nível das taxas de juros nos dados de um mês, a aceleração da inflação poderia aumentar a pressão sobre o banco central dos EUA.

As autoridades do Fed subiram rapidamente as taxas de juros desde o início de 2022 e mantiveram-nas em um nível elevado desde então. O objetivo é aliviar a demanda de crédito e conseguir reduzir a inflação de forma sustentável, tornando mais atrativo poupar do que gastar.

Apesar da recuperação do IPC em dezembro, a inflação diminuiu significativamente desde o pico de 9,1%, alcançado em junho de 2022, enquanto os gastos dos consumidores e o mercado de trabalho permaneceram resilientes.

Isso alimenta esperanças de um chamado "pouso suave" para a maior economia do mundo, sob a qual a inflação poderá arrefecer sem registrar recessão prejudicial.

