A comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, conhecida pela sigla SEC, autorizou, nesta quarta-feira (10), o primeiro fundo de investimento associado ao bitcoin, uma decisão considerada uma etapa fundamental para a adoção das criptomoedas.

O produto, conhecido como ETF (Exchange Traded Fund) no jargão da bolsa, é um fundo que reúne valores associados ao universo do bitcoin, e cuja performance, portanto, está vinculada à evolução da criptomoeda. Isso permite aos investidores lucrar com a criptodivisa sem comprá-la diretamente.

