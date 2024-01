A Fiorentina se tornou, nesta terça-feira (9), o primeiro time a se classificar para as semifinais da Copa da Itália 2023-2024, ao vencer o Bologna nos pênaltis por 5 a 4 (após um empate em 0 a 0).

Após o placar permanecer inalterado nos noventa minutos do tempo regulamentar e na prorrogação, a disputa foi decidida nas penalidades máximas.

A Fiorentina conseguiu converter todas as suas cinco cobranças. O Bologna converteu quatro delas, perdendo apenas a última, que o austríaco Stefan Posch mandou alto demais.

Em seguida o francês Maxime Lopez mandou para o fundo da rede e classificou a 'Viola' para as semifinais, fase que a equipe de Florença disputará pelo terceiro ano consecutivo.

A Fiorentina vai enfrentar o vencedor do duelo entre Milan e Atalanta, que duelam nesta quarta-feira.

A má notícia da noite para a Fiorentina foi a saída aos 75 minutos do argentino Lucas Beltrán, que sofreu uma forte pancada ao se chocar com a cabeça de um adversário. Após a colisão ele reclamou principalmente de dores no nariz.

Este duelo entre Fiorentina e Bologna colocou duas equipes que lutam por vagas na Liga dos Campeões na Serie A, onde são quarta e quinta respectivamente, separadas por apenas um ponto.

Nas oitavas de final, o Bologna havia eliminado a Inter de Milão, líder da Serie A e campeão da 'Coppa' nas duas temporadas anteriores.

--- Resultados das quartas de final (em jogo único) da Copa da Itália

- Terça-feira:

(+) Fiorentina - Bologna 0 - 0 (5-4 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

(14h00) Lazio - Roma

(17h00) Milan - Atalanta

- Quinta-feira:

(17h00) Juventus - Frosinone

jr/hpa/dr/ma/aam/mvv