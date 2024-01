O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta terça-feira (9) que viajará ao Chile para se reunir com o chefe da entidade que organiza os Jogos Pan-Americanos e tentar recuperar a organização do evento de 2027 para a cidade de Barranquilla.

"Eu mesmo vou à República do Chile (...) para falar diretamente com o presidente do Comitê Executivo [da Panam Sports], Neven Ilic Álvarez, e com o Comitê Olímpico do país", informou Petro, sem especificar a data da viagem.

Na semana passada, Ilic comunicou à Colômbia que a Panam Sports tirou a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 de Barranquilla porque o governo não cumpriu alguns requisitos.

O Ministério dos Esportes colombiano deveria enviar à organização US$ 4 milhões (R$ 19,5 milhões na cotação atual) antes do dia 31 de dezembro, o que não aconteceu.

Petro afirmou que o dinheiro não foi entregue devido a "receios" de alguns funcionários encarregados de fazer a transferência e desconhecimento de alguns "procedimentos".

Apesar das dúvidas quanto ao seu interesse em organizar os jogos, o presidente garantiu que recuperar a sede é uma prioridade para seu governo.

Além disso, Petro pediu ao ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leyva, que converse sobre o assunto com "presidentes", "chanceleres" e comitês olímpicos dos 41 países membros da Panam Sports.

Leyva deve conseguir "uma maioria no Comitê Executivo da Panam Sports, assim como a possível organização de uma assembleia extraordinária" para "resgatar os Jogos Pan-Americanos em Barranquilla", explicou o presidente colombiano.

"O governo, ao contrário de alguns artigos [de imprensa] que apareceram por aí, sempre apoiou os Jogos Pan-Americanos", acrescentou.

A Panam Sports havia informado à Colômbia que sua decisão era "irreversível", mas até o momento não anunciou qual cidade substituiria Barranquilla como sede dos Jogos.

