O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, afirmou nesta terça-feira (9) que deseja que o atacante Kylian Mbappé continue no clube na próxima temporada.

Mbappé tem contrato até 30 de junho e a partir do dia 1º de janeiro estará livre, de acordo com o regulamento em vigor, para assinar com o clube que decidir antes da próxima temporada.

"Não vou esconder que quero que Kylian fique, ele é o melhor jogador do mundo e o melhor clube para ele é o Paris Saint-Germain", declarou o dirigente catari à emissora RMC.

"Está no centro de tudo, tem o melhor centro de treinamento do mundo [o novo Campus PSG], o melhor treinador do mundo [o espanhol Luis Enrique]", disse ele. "Todos os anos temos a certeza de jogar a Liga dos Campeões, para chegar às oitavas de final, às quartas de final, às semifinais ou à final. Estamos lá, com os grandes clubes", insistiu.

Al Khelaifi garantiu que a continuidade ou saída de Mbappé "não é uma questão de dinheiro".

Em meio aos rumores, o presidente do PSG pediu "tranquilidade" antes dos próximos jogos.

"Temos muitos jogos muito importantes. Peço a vocês que deixem Kylian tranquilo, deixem-no em paz", disse.

Al Khelaifi garantiu ainda que a dupla formada pelo técnico Luis Enrique e pelo diretor esportivo Luis Campos continuará nas próximas temporadas: "Estou muito satisfeito com o trabalho dos dois, eles fazem um trabalho fantástico".

