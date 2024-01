Estas foram algumas das principais reações provocadas pelo anúncio nesta segunda-feira (8) da morte, aos 78 anos, de Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão e mundial:

Gianni Infantino (presidente da Fifa, Federação Internacional de Futebol):

"Primeiro capitão a erguer o atual troféu da Copa do Mundo da Fifa em 1974, ele também venceria o torneio como técnico da Alemanha em 1990. Um grande vizinho para mim em muitas reuniões (...) Uma pessoa verdadeiramente maravilhosa, amigo do futebol, campeão e uma verdadeira lenda. Franz nunca será esquecido".

Thomas Bach (presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional):

"Ele era uma lenda do esporte, além do futebol. Para mim, pessoalmente, ele foi um amigo bom e leal por mais de quatro décadas, alguém com quem você sempre poderia contar".

Uefa:

"Franz Beckenbauer, um dos filhos mais eminentes do futebol europeu, morreu aos 78 anos. O 'Kaiser' foi um jogador extraordinário, um treinador de sucesso e um comentarista popular que moldou o futebol alemão como nenhum outro".

Olaf Scholz (chefe do governo alemão):

"Campeão mundial como jogador e treinador: Franz Beckenbauer foi um dos melhores jogadores alemães e para muitos o 'Kaiser' porque fascinou várias gerações no futebol alemão. Sentiremos falta dele".

Rudi Völler (diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol):

"Estou imensamente triste".

Bayern de Munique:

"O mundo do Bayern de Munique não é mais o que era. De repente está mais escuro, mais silencioso, mais pobre".

Uli Hoeness (presidente honorário do Bayern de Munique e ex-companheiro de equipe):

"Ele foi a maior personalidade que o Bayern já teve. Como jogador, treinador, presidente ou pessoa, é alguém inesquecível, ninguém se compara a ele. As pessoas podem se gabar de terem visto Franz Beckenbauer jogar. Ele também foi um amigo para mim, um companheiro único e um presente para todos. Descanse em paz, querido Franz".

Thomas Müller (jogador do Bayern de Munique):

"Ele foi um dos melhores jogadores de futebol da história do Bayern e infelizmente nos deixou. Descanse em paz, 'Kaiser' Franz. Nunca esqueceremos o que você fez pelo futebol na Alemanha".

Julian Nagelsmann (técnico da Alemanha):

"Quando Franz Beckenbauer entrava numa sala, a sala se iluminava, razão pela qual ele foi justamente considerado a luz resplandescente do futebol alemão. Até o fim ele tinha aquela aura, que nem sequer os problemas de saúde e os golpes de azar que ele teve que enfrentar podem levá-lo embora. Me sinto grato e orgulhoso por tê-lo conhecido e vou me lembrar dele com carinho".

Michel Platini (ex-jogador francês e ex-presidente da Uefa):

"O Sr. Franz Beckenbauer se foi, o 'Kaiser' morreu. Com ele vai embora um dos meus companheiros de vida. Um dos jogadores que, como Pelé, Cruyff e Charlton, alimentaram a minha paixão por este esporte. Franz era a elegância e a bondade encarnadas e também um jogador excepcional. Ele é o fundador do futebol alemão e um ator incansável a serviço do futebol mundial. Manifesto meu total respeito pelo homem e pelo jogador de futebol que acaba de nos deixar".

Didier Deschamps (técnico da seleção francesa):

"É com enorme tristeza que recebi a notícia da morte de Franz Beckenbauer. O seu falecimento ocorre poucos dias depois da de Mario Zagallo. Foi uma imensa honra me juntar aos dois em 2018 como campeão mundial como jogador e depois como treinador. A minha tristeza hoje se equipara à felicidade de ser convidado para a mesa destes dois gigantes do futebol internacional".

Real Madrid:

"O Real Madrid CF, o seu presidente e o seu Conselho de Administração lamentam profundamente a morte de Franz Beckenbauer, uma das maiores lendas do futebol europeu e mundial".

Barcelona:

"O FC Barcelona se une às condolências após a morte de Franz Beckenbauer, uma lenda do futebol mundial que nos deixou hoje aos 78 anos. Que descanse em paz".

