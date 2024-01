O piloto Lucas Moraes (Toyota) venceu por uma estreita margem a terceira etapa do Rali Dakar nesta segunda-feira (8), na Arábia Saudita, com 9 segundos de vantagem sobre o sueco Mattias Ekström (Audi).

Foi a primeira vez que um brasileiro vence uma etapa na história do Dakar entre os carros.

O saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) completou o pódio a 1 minuto e 9 segundos e assumiu a liderança provisória da classificação geral.

A etapa, uma longa especial de 440 quilômetros, apresentava um alto risco de furos nos pneus por ser disputada em um terreno rochoso.

Foi o que aconteceu com o catari Nasser Al-Attiyah (Prodrive) e seu copiloto Mathieu Baumel, que lideravam a etapa e tiveram um pneu furado no quilômetro 404. Os dois acabaram chegando na quarta colocação, com 1 minuto e 33 segundos de diferença para o líder.

Para o francês Sébastien Loeb (Prodrive) foi ainda pior, já que sofreu vários furos de pneu e terminou a mais de 23 minutos do vencedor.

- Classificação da terceira etapa do Rali Dakar entre os carros:

1.Lucas Moraes (BRA) 4:14:51

2.Mattias Ekström (SUE) +9 segundos

3.Yazeed Al Rajhi (KSA) +1:09

4.Nasser Al Attiyah (CAT) +1:33

5.Romain Dumas (FRA) +2:01

6.Carlos Sainz (ESP) +3:29

7.Mathieu Serradori (FRA) +5:21

8.Stéphane Peterhansel (FRA) +7:49

...

- Classificação geral dos carros após a terceira etapa:

1.Yazeed Al Rajhi (KSA) 13:07:29

2.Carlos Sainz (ESP) +29 segundos

3.Mattias Ekström (SUE) +8:26

4.Lucas Moraes (BRA) +9:17

5.Nasser Al Attiyah (CAT) +10:49

6.Stéphane Peterhansel (FRA) +18:05

7.Mathieu Serradori (FRA) +18:32

8.Romain Dumas (FRA) +19:58

9.Sébastien Loeb (FRA) +24:58

...

