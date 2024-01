O regulador de segurança aérea dos Estados Unidos informou que vai imobilizar alguns aviões Boeing 737 MAX 9 para serem submetidos a uma inspeção e neste domingo (7) há mais anúncios de companhias aéreas que deixaram seus aviões no solo, depois de um avião ter perdido uma janela em pleno voo.

A Administração Federal de Aviação (FAA) solicitou "uma inspeção imediata de alguns aviões Boeing 737 MAX 9 antes que possam voar novamente", indicou a agência na rede social X.

A agência reguladora informou que esta diretiva afeta cerca de 171 aeronaves em todo o mundo e que cada inspeção demorará entre quatro e oito horas. Alaska e United Airlines são as companhias aéreas que possuem o maior número de MAX 9.

Outras companhias aéreas, como Icelandair, Turkish Airlines, Aeromexico e Copa possuem frotas menores dessas aeronaves.

O voo 1282 da Alaska Airlines descolou de Portland, na costa oeste dos Estados Unidos, na sexta-feira e enquanto estava no ar uma das janelas explodiu e a cabine perdeu pressão.

O incidente ocorrido às 17h00 locais obrigou o avião que transportava 177 passageiros a voltar ao aeroporto.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram uma janela quebrada e máscaras de oxigênio penduradas no teto do aparelho.

Kyle Rinker, passageiro do voo afetado pelo incidente, disse à CNN que a janela explodiu logo após a decolagem. Outra passageira, Vi Nguyen, disse ao The New York Times que acordou com um estrondo.

"Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi a máscara de oxigênio bem na minha frente", disse Nguyen ao jornal americano. "Olhei para a esquerda e o painel lateral do avião sumiu", explicou.

Segundo o site FlightAware, o Boeing 737 Max 9 decolou às 17h07, com destino a Ontário, e retornou ao aeroporto de Portland cerca de vinte minutos depois.

O avião foi certificado em outubro, de acordo com registros da FAA disponíveis online.

A Boeing entregou cerca de 218 aeronaves 737 MAX 9 em todo o mundo até o momento, disse a empresa à AFP.

"A segurança é a nossa principal prioridade e lamentamos profundamente o impacto que este evento teve sobre os nossos clientes e seus passageiros", afirmou a Boeing em comunicado.

"Uma equipe técnica da Boeing está a apoiando a investigação" das autoridades sobre o ocorrido, acrescentou.

- Várias companhias afetadas -

A Alaska Airlines, que suspendeu todas as suas aeronaves desse modelo, informou no sábado que mais de um quarto de sua frota Max 9 já foi inspecionada, sem nenhuma irregularidade relatada.

A United Airlines, que possui a maior frota mundial de 737 MAX 9, indicou que deixou 46 aviões no solo e que 33 já foram verificados.

A Aeroméxico suspendeu todas as suas aeronaves desse modelo e a Copa Airlines anunciou que imobilizou 21 aeronaves.

A Turkish Airlines anunciou neste domingo que havia imobilizado cinco aeronaves de sua frota.

A Icelandair afirmou que nenhum de seus 737 MAX 9 apresenta a configuração de aeronave especificada na ordem de imobilização da FAA.

Os aviões 737 MAX da Boeing foram suspensos em todo o mundo após uma proibição depois de dois acidentes do MAX 8 em 2018 e 2019, que deixaram 346 mortos.

