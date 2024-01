Palestinos voltaram a enterrar neste sábado corpos retirados de suas sepulturas em um cemitério de Gaza, onde o exército de Israel realiza uma ofensiva terrestre desde o fim de outubro, verificou a AFP.

Imagens gravadas no cemitério do bairro Al-Tuffah mostram corpos desenterrados em sacos mortuários, em meio a montes de terra, além de outros cadáveres, em sepulturas destruídas, em um canteiro onde havia rastros da passagem de uma escavadeira.

Uma dezena de homens vestindo luvas e máscaras enterravam novamente os corpos, rodeados por um enxame de moscas.

“Ficamos surpresos ao ver os corpos desenterrados” na manhã deste sábado, contou um desses homens, que se apresentou como membro da família Aliwa e acusou o exército israelense de ter passado com uma escavadeira pelo cemitério e “carregado os corpos”.

A testemunha denunciou o que chamou de “atos bárbaros que não respeitam nenhuma religião nem os direitos humanos”.

A organização islamita Hamas acusou as forças armadas de Israel de terem destruído 1.100 sepulturas do cemitério e de terem tirado do lugar "150 corpos de mártires enterrados recentemente”. O Exército israelense informou que está verificando as acusações.

