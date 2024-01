Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (5), o presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye, que defendeu o apedrejamento público de casais homossexuais.

"Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as declarações do presidente Ndayishimiye dirigidas a certos burundeses vulneráveis e marginalizados", declarou, em um comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Instamos os dirigentes do Burundi a respeitar a dignidade e os direitos inalienáveis, incluído o acesso igualitário à Justiça, de todos os membros da sociedade burundesa", afirmou.

A declaração não menciona explicitamente os direitos LGBTQIA+, um tema delicado em grande parte da África, mas é uma clara alusão a declarações de Ndayishimiye do fim do mês passado.

Diante de uma pergunta sobre casais homossexuais, o mandatário burundês disse: "Se virmos este tipo de indivíduos no Burundi, deveríamos colocá-los em um estádio e apedrejá-los."

