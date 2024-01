O português João Cancelo (Barcelona) e Lucas Vázquez (Real Madrid) provavelmente ficarão de fora da Supercopa da Espanha, na próxima semana, na Arábia Saudita, depois que seus times anunciaram lesões nesta sexta-feira (5).

Embora nos dois casos os clubes não tenham informado um tempo estimado de ausência e deixaram o prognóstico "pendente de evolução", a imprensa espanhola dá como consumado ou muito provável que não consigam estar na Supercopa, onde o Real Madrid enfrentará nas semifinais o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, enquanto o Barcelona jogará contras o Osasuna na quinta.

"João Cancelo tem uma distensão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. É baixa e sua evolução determinará sua disponibilidade", explicou o Barça em um comunicado em seu site.

O lateral português de 29 anos foi titular na quinta-feira em Las Palmas de Gran Canaria, num jogo do campeonato vencido com um gol no fim pelo Barça, mas teve de ser substituído aos 11 minutos devido a esse problema físico.

No caso do lateral e meio-campista Lucas Vázquez (32 anos), trata-se de "uma lesão no músculo semitendíneo da coxa direita", sofrida no treino desta sexta-feira. O jornal Marca estima sua recuperação em três semanas.

Antes de enfrentar a Supercopa da Espanha (de 10 a 14 de janeiro em Riade), Barça e Real Madrid iniciam sua jornada na Copa do Rei 2023-2024 neste final de semana, pelas oitavas de final, contra dois times da quarta divisão, Barbastro e Arandina, respectivamente.

