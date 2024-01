Lens-Monaco e Metz-Clermont serão os duelos dos 32-avos de final da Copa da França entre times da Ligue 1, que entram no torneio, com o Paris Saint-Germain visitando o Revel, time amador da sexta divisão do futebol francês.

Esta rodada da 'Coupe' será disputada de sexta a domingo, sendo que a última partida será a do PSG, que na quarta-feira conquistou o primeiro troféu da temporada, a Supercopa contra o Toulouse, atual campeão da Copa da França.

E o Toulouse jogará no domingo contra outro time amador, o Chambery SF.

Com todas as equipes de elite entrando na competição, Olympique de Marselha e Lyon terão uma estreia teoricamente mais fácil contra dois clubes amadores, Thionville e Pontarlier, respectivamente.

Outro dos grandes, o Lille, receberá o Golden Lion, time da ilha da Martinica, que não é o único representante do futebol de território de ultramar, já que o Moule, da Guadalupe, também sobrevive na competição.

A 'Coupe' viverá uma circunstância especial nesta temporada, pelo menos nos últimos anos, já que a final, marcada para o dia 25 de maio, não será disputada no tradicional Stade de France, que nessas datas se preparará para receber os Jogos Olímpicos de Paris.

O estádio da final será conhecido após os jogos das quartas ou semifinais, para garantir que a partida será disputada em campo neutro.

- Programação dos 32-avos de final da Copa da França com equipes da Ligue 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(14h00) Pau (L2) - Nantes (L1)

(16h45) FC Metz (L1) - Clermont (L1)

Sábado:

(11h30) Brest (L1) - Angers (L2)

Lille (L1) - Golden Lion (Regional 1 Martinica)

(14h00) Avoine (Amateur) - Strasbourg (L1)

Sochaux (Nat) - Lorient (L1)

Amiens (L2) - Montpellier (L1)

(16h45) Nice (L1) - Auxerre (L2)

Domingo:

(10h30) Le Havre (L1) - SM Caen (L2)

Lens (L1) - Monaco (L1)

Pontarlier (Amador) - Lyon (L1)

Guingamp (L2) - Rennes (L1)

Thionville (Amador) - Olympique de Marselha (L1)

(13h30) FC Dinan Lehon (Amador) - Reims (L1)

Chambéry SF (Amador) - Toulouse (L1)

(16h45) Revel (Amador) - PSG (L1)

