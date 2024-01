Pela primeira vez, a Espanha gerou mais da metade de sua eletricidade através de fontes renováveis, como a solar e a eólica, informou o operador da rede elétrica espanhola nesta quinta-feira (4).

Segundo dados da Rede Elétrica Espanhola (REE), em 2023 a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis alcançou quase 135.000 gigawatts por hora, ou seja, 50,4% do "mix" elétrico nacional.

Este percentual, superior em oito pontos ao de 2022 (42,2%), representa um recorde "histórico" para a Espanha, que superou pela primeira vez a marca de 50% de energia elétrica renovável, informou a REE em um comunicado.

Segundo o grupo espanhol, a energia solar foi a primeira fonte de eletricidade pelo segundo ano consecutivo, produzindo mais de 63.000 gigawatts/hora, ou seja, 23,3% da eletricidade gerada na Espanha.

As instalações fotovoltaicas produziram 37.000 gigawatts/hora, ou 14% do "mix" elétrico nacional. Esta cifra é superior à das usinas hidrelétricas, que geraram 9,5% da eletricidade na Espanha.

Estes dados "são a prova irrefutável de que a transição ecológica avança a passos firmes no nosso país", explicou, em um comunicado, Beatriz Corredor, presidente de Redeia, matriz da Rede Elétrica.

O governo do socialista Pedro Sánchez se comprometeu a aumentar em até 74% a cota de renováveis na matriz energética espanhola até 2030, graças ao sol abundante e aos ventos abundantes em várias regiões do país.

Consequentemente, multiplicaram-se os megaprojetos de parques solares e eólicos, incentivados por investimentos maciços, sobretudo em áreas pouco povoadas do norte e do centro do país.

vab/al/eg/mvv/dd