As forças de segurança da Tunísia prenderam um jornalista do canal de televisão catariano Al Jazeera na noite de quarta-feira (3), informou à AFP o diretor da redação da emissora no país.

"Nosso colega Samir Sasi foi preso após as forças de segurança invadirem sua casa e confiscarem seu computador, seu telefone e os de sua esposa e filhos", afirmou Lotfi Hajji.

O diretor disse que não sabe para onde o jornalista foi levado, ou o motivo de sua prisão.

"As forças de segurança não informaram à sua família nem a ele próprio os motivos de sua prisão, e os advogados estão tentando descobrir onde ele está detido", acrescentou Hajji.

O escritório da Al Jazeera, canal de televisão com sede no Catar, está oficialmente fechado desde o golpe dado pelo autoproclamado presidente Kais Saied em 25 de julho de 2021.

Apesar do encerramento, sem explicação oficial, os jornalistas da emissora foram autorizados a continuar trabalhando.

Em 1º de janeiro, o jornalista tunisiano Zied Heni foi detido enquanto aguardava um julgamento marcado para 10 de janeiro. Ele é acusado de ter "prejudicado a pessoa" do ministro do Comércio, Kalthum Ben Rejeb, durante um programa de rádio.

ayj-fka/bfi/pc/zm/yr/tt