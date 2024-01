Em um jogo espetacular com sete gols marcados, o Girona derrotou o Atlético de Madrid por 4 a 3 nesta quarta-feira (3) e voltou a igualar o Real Madrid na liderança de LaLiga no momento em que a competição chega à metade.

Esta vitória, a 15ª em 19 jogos da surpreendente equipe do técnico Míchel, deixa o Girona na segunda posição com os mesmos 48 pontos do Real Madrid, que horas antes havia derrotado o Mallorca por 1 a 0.

Os donos da casa saíram na frente por meio do seu capitão Valery com um belo disparo logo aos 2 minutos. O inspirado Álvaro Morata, que fez um hat-trick nesta quarta-feira, respondeu aos 15 minutos, antes que o brasileiro Savinho (27') e o holandês Daley Blind (39') dessem ao Girona uma vantagem de dois gols.

Mas Morata diminuiu para 3 a 2 pouco antes do intervalo (44') e o atacante da seleção espanhola ainda empatou com um belo toque cruzado na saída do goleiro no início do segundo tempo (54'). Os dois gols foram marcados após ótimas assistências do argentino Rodrigo de Paul.

As duas equipes se neutralizaram numa reta final intensa e equilibrada que manteve a torcida no estádio Montilivi em suspense até que Iván Martín avançou na área e chutou no ângulo do goleiro Jan Oblak nos acréscimos (90'+1).

O astro francês do Atlético Antoine Griezmann estacionou em 173 gols com a camisa 'rojiblanca' e terá que esperar para superar o recorde do lendário Luis Aragonés.

A equipe madrilenha continua a dez pontos de Real Madrid e Girona, os mesmos do Barcelona, que visita o Las Palmas nesta quinta-feira.

- Rüdiger dá vitória ao Real Madrid -

Mais cedo o Real Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0 com um gol de cabeça do zagueiro alemão Antonio Rüdiger.

O jogo no Santiago Bernabéu se encaminhava para o empate quando Rüdiger aproveitou cobrança de escanteio de Luka Modric para marcar o gol da vitória merengue aos 32 minutos do segundo tempo.

Com 48 pontos, o Real Madrid fecha o primeiro turno do campeonato como líder, com apenas uma derrota e saldo superior ao do Girona (2º).

Os madridistas dedicaram a vitória, a 15ª da equipe na temporada, ao técnico Carlo Ancelotti, que fez seu primeiro jogo desde que renovou seu contrato com o clube até 2026.

"O Mallorca se defendeu muito bem, muito bem organizado, e nós não jogamos no nosso melhor nível. Faltou um pouco de acerto, mas ganhamos em uma bola parada bem executada", analisou Ancelotti em entrevista coletiva pós-jogo.

"Acho que nesta primeira parte da temporada marcamos muitos gols em lances de bola parada, acho que minha comissão técnica está trabalhando muito bem nisso. Temos bons batedores e finalizadores formidáveis, como Rüdiguer foi hoje", acrescentou o técnico italiano, cuja equipe já havia vencido o Alavés utilizando a bola parada na rodada passada.

Também nesta quarta-feira, o Granada (18º) venceu o Cádiz (19º) por 2 a 0 num duelo direto pela salvação, enquanto o Celta de Vigo saiu da zona de rebaixamento graças aos três pontos conquistados contra o Betis (2-1) que acumula seu quinto jogo consecutivo sem vencer, e que está na sétima posição na tabela.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Getafe - Rayo Vallecano 0 - 2

Real Sociedad - Alavés 1 - 1

Valencia - Villarreal 3 - 1

- Quarta-feira:

Granada - Cádiz 2 - 0

Celta de Vigo - Betis 2 - 1

Real Madrid - Mallorca 1 - 0

Girona - Atlético de Madrid 4 - 3

- Quinta-feira:

(13h00) Osasuna - Almería

(15h15) Sevilla - Athletic Bilbao

(17h30) Las Palmas - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

2. Girona 48 19 15 3 1 46 24 22

3. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16

4. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13

5. Athletic Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 15

6. Real Sociedad 32 19 8 8 3 30 19 11

7. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1

8. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

9. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1

10. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 -8

13. Villarreal 19 19 5 4 10 27 38 -11

14. Mallorca 18 19 3 9 7 17 23 -6

15. Alavés 17 19 4 5 10 15 25 -10

16. Sevilla 16 18 3 7 8 23 25 -2

17. Celta de Vigo 16 19 3 7 9 20 29 -9

18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12

19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18

20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23

./bds/iga/gfe/mas/aam