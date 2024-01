O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou nesta terça-feira (2) que manteve contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser técnico da Seleção, mas se disse "muito feliz" por ter renovado com o clube espanhol até junho de 2026.

"Todo mundo sabe que mantive contato com o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Gostaria de agradecer seu carinho e interesse para que treinasse a seleção do Brasil", declarou Ancelotti em entrevista coletiva antes do jogo contra o Mallorca, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Fiquei muito orgulhoso, honrado, mas tudo dependia da minha situação com o Real Madrid", acrescentou.

O italiano ressaltou que está "muito feliz por seguir treinando por mais dois anos" o time merengue e que as negociações com a CBF mudaram quando Ednaldo Rodrigues deixou a presidência da entidade em dezembro, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

"Ele não é mais o presidente agora e as coisas estão como eu queria porque posso ficar aqui", declarou Ancelotti, antes de deixar portas abertas para a Seleção no futuro: "Pensar em ser o técnico do Brasil é um sonho, mas não sei se vão me querer em 2026 e não sei se estarão felizes com esta decisão minha".

Sobre sua renovação, Ancelotti atribuiu ao fato de o clube estar "feliz com o nosso trabalho".

"Não sei se é um sucesso, mas o que seria, sim, um sucesso aqui seria vencer todos os jogos depois desta renovação", acrescentou o treinador, que não negou a possibilidade de continuar no Real Madrid depois de 2026.

"Não sei se será minha última etapa. Não sei o que vai acontecer quando acabar aqui. Pode ser que eu continue aqui em 2026, dependendo do sucesso que tiver. Quero ser técnico do Real Madrid até 2026, e tomara que continue sendo em 2027 e 2028, porque quero ficar aqui", explicou.

Ancelotti destacou que sua equipe, líder do Campeonato Espanhol e classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, "foi muito bem na primeira parte da temporada, apesar dos problemas" com lesões.

"Começamos outro ano, vamos ver o que acontece", declarou com um grande sorriso no rosto.

