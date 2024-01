O ex-astro do Manchester United Wayne Rooney foi demitido do cargo de treinador do Birmingham City após uma série de maus resultados, anunciou o clube da segunda divisão inglesa nesta terça-feira (2).

Rooney, de 38 anos, assumiu o Birmingham em outubro e, desde então, só conseguiu duas vitórias em 15 jogos, com a equipe apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento, muito longe da briga pelo playoff de acesso à elite.

A derrota de segunda-feira por 3 a 0 para o Leeds (a nona desde a chegada de Rooney) foi a gota d'água para a demissão.

"Apesar do esforço, os resultados não corresponderam às expectativas. Como consequência, o conselho administrativo acredita que uma mudança no comando é o melhor para o clube", explicou em um comunicado o Birmingham, que tem entre seus acionistas minoritários a lenda da NFL Tom Brady.

"O futebol é uma questão de resultados e admito que não foram do nível que eu esperava", declarou Rooney, que já comandou o Derby County e o DC United da MLS.

"Pessoalmente, vou precisar de tempo para me recuperar deste fracasso", concluiu o treinador, que está longe de repetir à beira do campo o sucesso que teve como jogador, com somente 31 vitórias em 152 jogos na nova função.

