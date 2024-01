Avião consumido pelas chamas em acidente na pista do aeroporto internacional de Tóquio

Vídeos feitos por passageiros do avião da companhia Japan Airlines (JAL) registram o momento em que o fogo começa e a fumaça invade a cabine. O avião pegou fogo ao bater em uma aeronave da Guarda Costeira japonesa na pista do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio, no início da madrugada desta terça-feira (2/1).

No registro, vê-se a fumaça saindo de uma das turbinas e, momentos depois, a cabine de passageiros tomada pela fumaça.

Cinco pessoas a bordo de um avião da Guarda Costeira japonesa, atingido pelo jato comercial, morreram no acidente. O avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do aeroporto depois da colisão.

Os 367 passageiros e 12 tripulantes do voo da JAL foram retirados, relatou a emissora NHK. Havia oito crianças a bordo, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

Em imagens registradas às 17h47 locais (5h47 em Brasília), vê-se o avião da Japan Airlines rodando na pista antes de uma grande explosão deixar um rastro de chamas atrás da aeronave, que parou um pouco mais à frente.

A Japan Airlines declarou que sua aeronave colidiu com a outra pouco depois de aterrissar, segundo a agência de notícias Kyodo, que acrescentou que o Ministério dos Transportes japonês investiga o episódio.

A pista ficou coberta de escombros, e mais de 70 caminhões de bombeiros se deslocaram para o local, segundo a televisão pública japonesa.

Tóquio Haneda é um dos dois aeroportos internacionais da capital japonesa e um dos mais movimentados do mundo.