O porta-aviões USS Gerald R. Ford, enviado para o Mediterrâneo Oriental logo após o ataque do Hamas contra Israel em outubro, voltará aos Estados Unidos "nos próximos dias", anunciou a Marinha americana nesta segunda-feira (1).

Enviado para "contribuir com nosso posicionamento regional de dissuasão e de defesa", o USS Gerald R. Ford "vai retornar para seu porto de origem como está previsto para preparar futuras missões", indicou a força naval em um comunicado.

"O Departamento de Defesa avalia constantemente o posicionamento de suas forças no mundo e manterá importantes capacidades ao mesmo tempo no Mediterrâneo e ao longo do Oriente Médio", acrescentou.

A Marinha americana também diz colaborar "com aliados e parceiros para reforçar a segurança marítima na região".

O Departamento de Defesa vai seguir contando com a presença de suas forças na região – incluindo o grupo de ataque de porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower – "para dissuadir qualquer ator estatal ou não estatal de escalar esta crise para além de Gaza", acrescenta o texto.

O porta-aviões de nova geração USS Gerald Ford é um navio de guerra de 100.000 toneladas movido a propulsão nuclear e dotado de novas tecnologias.

Após o ataque brutal do Hamas em Israel em 7 de outubro, Washington ofereceu apoio militar a Israel e reforçou sua presença na região, em especial com o USS Gerald R. Ford e outras embarcações de sua frota de guerra.

