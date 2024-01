As Forças de Defesa de Israel (IFD, na sigla em inglês) afirmaram que o grupo extremista Hamas atacou, exatamente na virada do ano, Tel Aviv. De acordo com informações da imprensa israelense, foram lançadas uma "barreira de foguetes" do tipo M90 (médio-longo alcance) contra a capital israelense à meia-noite, horário local de Israel. As sirenes de ataque de foguetes foram ouvidas em várias cidades no centro e no sul do país, mas não em Tel Aviv, afirmam os jornais de Israel.

“Ano novo, o mesmo terrorismo do Hamas. Enquanto 129 israelitas ainda são mantidos em cativeiro pelo Hamas em Gaza, o Hamas também decidiu começar 2024 lançando uma barragem de foguetes contra Israel. Não há Ano Novo ‘feliz’ até que todos estejam em casa”, diz a mensagem do IFD nas redes sociais.

Os conflitos entre Hamas e Israel tiveram início no dia 7 de outubro, quando o grupo cometeu um atentado, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando outras 240. A estimativa é de que 129 pessoas ainda estejam em cativeiro.

Nesse sábado (30/12), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra está longe de terminar. "A guerra está no auge. Estamos lutando em todos os fronts. A vitória vai precisar de tempo. Como disse o comandante [das forças israelenses], a guerra continuará por muitos meses ainda", disse Netanyahu, segundo a agência de notícias Reuters.