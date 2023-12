O tenista Novak Djokovic começou bem na United Cup, levando a Sérvia à vitória por 2 a 1 sobre a China neste domingo (31), em Perth, enquanto o Chile foi derrotado pelo Canadá, em Sydney.

O número um do tênis masculino venceu em sua partida de simples contra Zhang Zhizhen (58º) por 6-3 e 6-2. A chinesa Zheng Qinwen, por sua vez, venceu Olga Danilovic por 6-4, 6-2. Com isso, a partida de duplas mistas foi decisiva e a dupla Djokovic/Danilovic venceu por 6-4, 1-6 e 10-6.

Estes triunfos de 'Djoko' acontecem quatro dias depois do jogo de exibição em que perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz (4-6, 6-4 e 6-4) na Arábia Saudita.

"Me faltou algum ritmo nos primeiros cinco ou seis jogos, mas isso é normal. Quando não se joga uma partida oficial há mais de um mês, obviamente é preciso um pouco de tempo para os motores funcionarem", declarou neste domingo o astro sérvio.

No Grupo C, os Estados Unidos, atuais campeões, venceram a Grã-Bretanha por 2 a 1, com uma vitória decisiva da dupla Jessica Pegula/Taylor Fritz na partida de duplas.

Também foi decisiva a partida de duplas de outro confronto do dia, em que o Canadá venceu o Chile por 2 a 1.

Leylah Fernandez foi a protagonista, vencendo primeiro Daniela Seguel no jogo de simples por 6-2 e 6-3 e depois nas duplas, junto com Steven Diez, contra a própria Seguel e Marcelo Barrios, por 7-5, 4-6 e 10-8.

O ponto chileno foi conquistado em simples por Nicolás Jarry, que derrotou Steven Diez por 7-5 e 6-4.

-- Resultados do terceiro dia da fase de grupos da United Cup

- Grupo B (em Sydney): Canadá derrotou o Chile 2-1

Simples:

Nicolás Jarry (CHI) x Steven Diez (CAN) 7-5, 6-4

Leylah Fernandez (CAN) x Daniela Seguel (CHI) 6-2, 6-3

Duplas mistas:

Leylah Fernandez/Steven Diez (CAN) x Daniela Seguel/Marcelo Barrios (CHI) 7-5, 4-6, 10-8

- Grupo C (em Perth): Estados Unidos derrotou a Grã Bretanha 2-1

Simples:

Katie Boulter (GBR) x Jessica Pegula (EUA) 5-7, 6-4, 6-4

Taylor Fritz (EUA) x Cameron Norrie (GBR) 7-6 (7/5), 6-4

Duplas mistas:

Jessica Pegula/Taylor Fritz (EUA) x Katie Boulter/Neal Skupski (ING) 1-6, 7-6 (7/4), 10-7

- Grupo E (em Perth): Sérvia derrotou a China 2-1

Simples:

Novak Djokovic (SRB) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 6-2

Zheng Qinwen (CHN) x Olga Danilovic (SRB) 6-4, 6-2

Duplas mistas:

Olga Danilovic/Novak Djokovic (SRB) x Qinwen Zheng/Zhizhen Zhang (CHN) 6-4, 1-6, 10-6

