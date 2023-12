Um navio de luxo norueguês foi atingido por uma onda gigante no Mar do Norte, na Dinamarca, durante uma tempestade. Centenas de passageiros estavam a bordo e viveram momentos de tensão. O navio perdeu a energia e ficou à deriva em 21 de dezembro. Contando com a tripulação, havia quase 400 pessoas a bordo.

As imagens da onda gigante repercutiram neste sábado (30) nas redes sociais, assim como o relato de uma das passageiras. "Foi uma experiência aterrorizante, mas estamos todos seguros e tão confortáveis quanto possível e, por enquanto, seguimos em direção à Alemanha", relatou Elizabeth Lawrence em um fio no X (antigo Twitter), no dia seguinte ao incidente.

A passageira explicou, ainda, que o navio precisou ser escoltado até a Alemanha por resgate e levado por um reboque devido à perda de energia. "Ontem houve cerca de 20 minutos em que pensei que o navio poderia virar. Estava balançando muito e não tínhamos ideia do que havia acontecido", escreveu a passageira, lembrando que a tripulação começou a entregar coletes salva-vidas.

"Meu grupo se agachou principalmente entre as mesas do bufê do restaurante, pois essa era a área mais segura para evitar cadeiras e móveis voadores. Depois de talvez 20 minutos, alguém explicou que a ponte havia perdido energia, mas que o navio ainda era o lugar mais seguro para se estar", continuou ela.

Em pouco tempo os barcos de resgate começaram a chegar. Todo o período de tensão, porém, levou cerca de cinco horas. Só depois disso é que os passageiros foram autorizados a retornar às cabines. "Não consigo elogiar a tripulação o suficiente. Eles claramente haviam treinado o suficiente para saber exatamente como nos vestir e preparar. Eles estavam constantemente acalmando a todos, até trazendo água para as pessoas quando o navio ainda balançava e qualquer movimento era arriscado", elogiou a passageira. "Eles não poderiam ter lidado melhor com as coisas."

No fim da postagem, Elizabeth explica que os passageiros receberam passagens aéreas de volta para Heathrow, na Inglaterra, destino final do navio.

I’m a passenger on the #msmaud that lost power in a storm on the North Sea yesterday. It was a terrifying experience, but we are all safe and as comfortable as possible and headed toward Germany under our own power for now. We have a tow available and were escorted by rescue (1)