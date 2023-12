O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu uma nota nesta sexta-feira (29/12) direcionada à Venezuela e à Guiana em que "conclama à contenção, ao retorno do diálogo e ao respeito". O texto foi divulgado após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, romper a trégua acordada com o país vizinho e mobilizar militares, em resposta ao envio de um navio de guerra britânico à costa guianense.

As duas nações estão em crise, e a Venezuela chegou a ameaçar invadir o país vizinho. Caracas reivindica a soberania de Essequibo, região que compreende dois terços do território guianense e que possui riquezas minerais, além da recente exploração de petróleo.

O texto divulgado pelo Itamaraty pede que seja respeitada a declaração de Argyle, documento assinado pelos dois países no último dia 14, em encontro no arquipélago de São Vicente e Granadinas que fixou o compromisso de não utilização da força.

O governo brasileiro afirma que a declaração é um "um marco nos esforços para abordar pacificamente a questão, tendo em mente o espírito de integração que nos move, como uma região de paz, cooperação e solidariedade".

"Os dois países concordaram, ademais, em cooperar para evitar incidentes no terreno e medidas unilaterais que possam levar a uma escalada da situação", diz o texto.

Na quinta-feira (28), a Venezuela rompeu a trégua acordada na declaração, e mais de 5.600 militares iniciaram exercícios militares por ordem de Maduro.

A medida foi uma resposta ao envio do navio de guerra britânico HMS Trent à Guiana --sua chegada estava prevista para esta sexta-feira (29), segundo um integrante da chancelaria guianense.

A disputa por Essequibo é centenária e foi reavivada no início de dezembro, quando o regime chavista convocou a população a votar pela anexação da região em um plebiscito e reacendeu o temor de enfrentamentos militares.