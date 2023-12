Dois ex-jogadores do Borussia Dortmund, o turco Nuri Sahin e o alemão Sven Bender, foram nomeados como auxiliares na comissão técnica da equipe, informou o clube nesta sexta-feira (29).

Sahin, de 35 anos, estava treinando o Antalyaspor, da primeira divisão da Turquia, enquanto Bender, de 34 anos, era auxiliar da seleção sub-17 da Alemanha.

Ambos chegam com contrato de um ano e meio para trabalhar a partir do dia 1º de janeiro ao lado do técnico Edin Terzic.

"Analisamos intensamente a temporada até o momento. Uma de nossas conclusões foi que faltava um novo impulso na comissão técnica", afirmou Sebastian Kehl, diretor esportivo do clube.

O Dortmund, vice-campeão da Alemanha na temporada passada, ocupa a quinta posição na Bundesliga, 15 pontos atrás do líder Bayer Leverkusen.

O time vem fazendo uma temporada instável até agora, mostrando força na Liga dos Campeões (líder do Grupo F à frente de Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle), mas sem conseguir engrenar no campeonato local.

Nuri Sahin e Sven Bender passaram a maior parte de suas carreiras como jogadores do Borussia Dortmund, conquistando juntos o Campeonato Alemão em 2011 e a Copa da Alemanha em 2017.

