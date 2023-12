O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira (28/12) que ordenou "a ativação de uma ação defensiva conjunta das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas" próxima à costa de Essequibo, região que o seu país disputa com a vizinha Guiana.

A notícia surge poucos dias depois de o governo britânico ter anunciado que enviará um navio de guerra para a Guiana, num gesto de apoio diplomático e militar à sua ex-colônia.

Num encontro com o alto comando militar transmitido pela televisão estatal, Maduro afirmou que o envio do navio britânico HMS Trent representa uma "ruptura" no espírito do acordo firmado com o presidente da Guiana, Irfan Ali, para não usar a força.

As divergências foram resolvidas temporariamente em uma reunião que os presidentes tiveram em São Vicente e Granadinas no dia 14 de dezembro.

Maduro disse que o envio do navio britânico "é praticamente uma ameaça militar de Londres contra o nosso país".

PRESIDÊNCIA DA VENEZUELA

O venezuelano acrescentou que ambas as partes concordaram em evitar a presença de "forças militares extra-regionais no Caribe" e concluiu que o navio britânico demonstra "uma violação dos acordos".

Leia também: Kim Jong-un pressiona Coreia do Norte para 'acelerar' preparativos para guerra



Alguns dos comandantes militares venezuelanos que participaram da reunião televisionada com Maduro indicaram que há cerca de 5.600 militares prontos para a operação.

Já por parte da Guiana, o vice-presidente do país, Bharrat Jagdeo, negou na quinta-feira que a colaboração britânica faça parte de um plano de ofensiva contra a Venezuela.

"São medidas de rotina que estão planejadas há muito tempo, são parte da construção da capacidade de defesa. Não planejamos invadir a Venezuela, o presidente Maduro sabe disso", afirmou Jadgeo em entrevista coletiva.

O navio britânico

O Ministério da Defesa britânico confirmou no domingo (24/12) que o navio HMS Trent participará de exercícios conjuntos com a Guiana.

A Guiana, membro da Commonwealth (comunidade de 56 países com origens no Império Britânico), é o único país de língua inglesa na América do Sul.

O HMS Trent pode chegar a uma velocidade máxima de 25 nós (cerca de 45 km/h), com alcance de 5.500 milhas náuticas (cerca de 10.200 km).

O navio é armado com canhões com calibre de 30 mm e pode receber helicópteros do tipo Merlin, além de aeronaves não tripuladas.

O HMS Trent partiu de seu porto de origem em Gibraltar no início de dezembro e, durante o Natal, esteve atracado em Bridgetown, capital de Barbados.

Leia também: Vídeo: juiz se veste de carteiro para contar a criança que ela foi adotada



Espera-se que o navio de guerra ancore na capital da Guiana, Georgetown, e realize visitas, atividades conjuntas e treinamento com a Marinha do país e de outros aliados.

O HMS Trent não pode atracar no porto porque este não é suficientemente profundo.

PA O navio HMS Trent, que Londres estaá mandando para o Caribe em meio às tensões entre Venezuela e Guiana

A disputa entre Venezuela e Guiana por Essequibo

A ação militar anunciada por Maduro é o mais recente episódio da disputa entre a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo, um território de cerca de 160 mil km² — a maior parte dele uma floresta impenetrável — que Caracas reivindica como seu desde que uma sentença internacional definiu em 1899 que a área pertencia ao Reino Unido, que na época possuía o que mais tarde se tornou a Guiana independente.

A disputa tem se arrastado com intensidade variável desde então e agravou-se nos últimos anos, depois de terem sido descobertas importantes fontes de petróleo e gás na área e de o governo guianês ter concedido licenças para exploração para a empresa americana ExxonMobil.

O assunto está nas mãos da Corte Internacional de Justiça, cuja autoridade sobre o caso a Venezuela não reconhece.

Em 4 de dezembro, o governo venezuelano realizou um referendo no qual a maioria dos eleitores foi a favor da incorporação de Essequibo como um novo Estado da República Bolivariana.

Na tentativa de reduzir a tensão, Maduro reuniu-se com o presidente guianês em 14 de dezembro.

No encontro, facilitado pela diplomacia brasileira, ambas partes concordaram em reduzir a tensão e afastaram o uso da força.

Mas a entrada em cena do governo britânico e o envio de um navio militar para a região provocaram a reação da Venezuela.

Quase simultaneamente com a aparição de Maduro na televisão, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou em comunicado que Caracas "reserva todas as ações, no âmbito da Constituição e do direito internacional, para defender a sua integridade marítima e territorial".