Dois homens foram presos por ninguém mais ninguém menos que Papai Noel em plena época de Natal. O Bom Velhinho ainda fez uma grande apreensão de drogas. O caso aconteceu nos arredores de Lima, no Peru. E o Papai Noel não veio direto do Pólo Norte: ele era um policial disfarçado.

O caso aconteceu no último dia 23, no bairro de Huacal, região próxima a Lima E conhecida pela violência. Segundo divulgado pela Polícia Nacional do Peru, a operação foi realizada pelo chamado Esquadrão Verde, divisão tática de inteligência urbana. Com o típico traje vermelho de Papai Noel, cabeça grande e cabelos e barba brancos e esvoaçantes, o policial disfarçado foi o responsável por abrir o prédio, arrombando o portão com uma marreta.

Os presos têm 25 e 32 anos e são suspeitos de vender maconha e cocaína. O chefe do Esquadrão, Walter Palomino, as roupas de Papai Noel foram usadas para não levantar suspeitas no local. Os supostos traficantes, inclusive, ganharam o apelido de Gangue das Renas do Mal.

Nas imagens divulgadas pela polícia, o Bom Velhinho aparece junto com outros policiais para combinar os próximos passos da operação e, depois, correr pela rua. Papai Noel também foi o responsável pela prisão de um dos homens, que, nas imagens, chega a cair no chão com as mãos nas costas.

O Peru é um dos países que mais produzem cocaína no mundo. A tática de lançar operações especiais com agentes fantasiados é comum pela polícia peruana, para garantir a sensação de surpresa, especialmente em datas comemorativas e feriados.

Em 2020, policiais fizeram outra operação antidrogas vestidos de Papai Noel e seus duendes. No Halloween e no Natal de 2022, fantasias também foram usadas em operações semelhantes.