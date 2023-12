O zagueiro argentino Cristian Romero, do Tottenham, ficará afastado dos gramados por um período de "quatro a cinco semanas" devido a uma lesão na coxa, informou nesta quarta-feira (27) o técnico do time inglês, Ange Postecoglou.

Romero, de 25 anos, sofreu uma "distensão muscular" no último fim de semana, durante a vitória dos 'Spurs' sobre o Everton por 2 a 1, explicou Postecoglou.

A ausência do argentino se soma à de seu companheiro de zaga no Tottenham, Micky van de Ven, também com um problema muscular na coxa e que deve retornar em janeiro.

O time londrino ocupa atualmente a quarta posição do Campeonato Inglês e, caso vença o Brighton na quinta-feira, igualará a pontuação do Aston Villa (3º), que na rodada perdeu de virada para o Manchester United por 3 a 2, em Old Trafford.

