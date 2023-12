O partido governante da Coreia do Norte deu início à sua reunião de fim de ano com a presença do líder Kim Jong Un, na qual são esperados os anúncios de suas prioridades políticas para 2024, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (27, noite de terça em Brasília).

Kim, que antes fazia um discurso de Ano Novo, optou nos últimos anos por utilizar a reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia para delinear políticas nas áreas de segurança, diplomacia e economia.

O encontro atual marca o fim de um ano em que a Coreia do Norte lançou um satélite de reconhecimento, consagrou na Constituição sua condição de potência nuclear e realizou testes com seu míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) mais avançado.

Na reunião iniciada na terça, Kim definiu 2023 como um "ano de grandes mudanças" e de "grande importância", segundo a agência oficial KCNA.

Pyongyang também obteve "vitórias e conquistas reveladoras em todos os campos da construção socialista e do fortalecimento do poder nacional", declarou Kim, citado pela KCNA.

Além disso, afirmou que as novas armas estratégicas de Pyongyang, entre elas o satélite espião, colocam a Coreia do Norte "em posição de potência militar".

A reunião do partido terá seis pontos primários de discussão, como a revisão da execução das políticas nacionais norte-coreanas neste ano, bem como uma avaliação do orçamento nacional e da "direção da luta" para 2024.

Na semana passada, Kim disse que a Coreia do Norte não hesitaria em realizar um ataque nuclear se fosse "provocada" com armas atômicas.

Também realizou um teste na semana passada com o Hwasong-18 de combustível sólido, seu ICBM mais avançado, pela terceira vez este ano.

