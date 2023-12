O Nottingham Forest conseguiu nesta terça-feira (26) sua primeira vitória em quase dois meses, ao bater o Newcastle por 3 a 1 com hat-trick de Chris Wood, ex-atacante dos 'Magpies', pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O sétimo lugar do Newcastle (29 pontos) está agora ameaçado por Manchester United (8º, 28 pontos) e Brighton (9º, 27 pontos), que ainda jogam neste 'Boxing Day'.

O time comandado por técnico Eddie Howe vive um mau momento e soma a quarta derrota em cinco jogos na Premier League, a segunda consecutiva, depois perder para o Luton (1 a 0) no último fim de semana.

Os 'Magpies', que começaram bem após abrirem o placar em cobrança de pênalti de Alexander Isak (23'), acabaram sofrendo a virada para o Forest (16º), que não vencia desde o dia 5 de novembro.

A vitória, a primeira desde a checada do técnico português Nuno Espírito Santo, na semana passada, veio com os três gols de Chris Wood (45'+1, 53', 60'), atacante neozelandês de 32 anos que passou em branco com a camisa do Newcastle na última temporada.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Newcastle - Nottingham 1 - 3

(12h00) Bournemouth - Fulham

Sheffield United - Luton Town

(14h30) Burnley - Liverpool

(17h00) Manchester United - Aston Villa

- Quarta-feira:

(16h30) Brentford - Wolverhampton

Chelsea - Crystal Palace

(17h15) Everton - Manchester City

- Quinta-feira:

(16h30) Brighton - Tottenham

(17h15) Arsenal - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 40 18 12 4 2 36 16 20

2. Liverpool 39 18 11 6 1 37 16 21

3. Aston Villa 39 18 12 3 3 38 22 16

4. Tottenham 36 18 11 3 4 37 24 13

5. Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 20

6. West Ham 30 18 9 3 6 31 30 1

7. Newcastle 29 19 9 2 8 37 25 12

8. Manchester United 28 18 9 1 8 18 23 -5

9. Brighton 27 18 7 6 5 34 31 3

10. Chelsea 22 18 6 4 8 29 28 1

11. Wolverhampton 22 18 6 4 8 23 30 -7

12. Bournemouth 22 17 6 4 7 24 32 -8

13. Fulham 21 18 6 3 9 26 31 -5

14. Brentford 19 17 5 4 8 24 24 0

15. Crystal Palace 18 18 4 6 8 18 26 -8

16. Nottingham 17 19 4 5 10 22 34 -12

17. Everton 16 18 8 2 8 23 22 1

18. Luton Town 12 17 3 3 11 18 32 -14

19. Burnley 11 18 3 2 13 18 36 -18

20. Sheffield United 9 18 2 3 13 13 44 -31

