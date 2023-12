Milhares de sérvios reuniram-se nesta segunda-feira (25) em Belgrado para exigir a libertação dos manifestantes detidos no dia anterior durante um protesto convocado para denunciar fraudes nas recentes eleições legislativas e locais do país balcânico.

Esta foi a oitava noite consecutiva de protestos, que, ao contrário dos ocorridos no domingo, transcorreram de maneira pacífica, embora tenham começado com bloqueios de ruas na capital.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, denunciou que os distúrbios de domingo obedeceram a um plano, e a Rússia acusou as potências ocidentais de interferência, sugerindo que poderiam estar por trás da explosão de violência.

As eleições de 17 de dezembro deram a vitória ao partido de Vucic (SNS, de direita nacionalista) com 46,7% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral.

No entanto, a oposição, que foi às urnas unida com o lema "Sérvia contra a violência" e obteve 23,5% dos votos, denuncia uma série de fraudes.

Um relatório preliminar de uma missão de observadores internacionais confirmou essas suspeitas e enumerou casos de "compra de votos" e "cédulas falsas" em várias seções eleitorais.

mbs/dd/jj/giv/js/sag/dd/ic