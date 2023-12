A ONU instou neste sábado (23) a um resgate imediato de 185 pessoas, provavelmente da etnia rohingya e em sua maioria mulheres e crianças, que navegam à deriva perto das ilhas Andamão e Nicobar, no golfo de Bengala, no oceano Índico.

"Pelo menos uma dezena [dos passageiros] está em estado crítico, e já foi relatada a morte de uma pessoa", afirmou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) em um comunicado.

"Muitos mais podem morrer, sob o olhar de muitos Estados costeiros [do Índico], sem um resgate oportuno e o transporte para o local seguro mais próximo" dos náufragos, acrescentou.

Das 185 pessoas a bordo da embarcação, 70 são crianças e 88 são mulheres, informou.

O porta-voz do Acnur, Babar Baloch, disse à AFP que a organização estava tentando entrar em contato com as autoridades costeiras da região para resgatar os migrantes, provavelmente rohingyas.

"É uma situação desesperadora", enfatizou.

Os rohingyas, em sua maioria muçulmanos, são alvos de perseguições em Mianmar, e milhares deles tentam escapar do país ou dos campos de refugiados em Bangladesh em travessias perigosas e caras, na esperança de alcançar os litorais da Malásia ou da Indonésia.

Segundo o Acnur, mais de 2.000 pessoas tentaram essa travessia em 2022, e mais de 570, incluindo muitos refugiados rohingyas, perderam a vida ou desapareceram nas águas da região no ano passado.

